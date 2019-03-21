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МВД сократило число потенциально опасных пород собак
21.3.2019 21:42
Фото: time56.ru
По словам официального представителя МВД Алексея Беззубова, в ведомстве решили сократить перечень, первоначально включавший около семидесяти наименований.
Список был урезан до тринадцати пунктов.
Министерство внутренних дел существенно сократило список потенциально опасных пород собак, которых нельзя выгуливать без поводков и намордников. Теперь перечень включает лишь тринадцать пунктов, передает агентство "Интерфакс".
Как сообщил официальный представитель ведомства Алексей Беззубов, изменения в список были внесены на основе предложений исполнительной власти, а также рекомендаций Российской кинологической федерации (РКФ).
Учитывая, что поступило свыше ста замечаний от представителей общественности, перечень, вероятно, будет еще корректироваться. Беззубов рассказал об этом в ходе круглого стола в Госдуме, главной темой которого стали подзаконные акты к закону "Об ответственном обращении с животными".
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