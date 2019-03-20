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В Петербурге к 24 годам колонии строгого режима приговорили лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова
20.3.2019 21:40
Фото: hibiny.com
Как передает агентство "Интерфакс", Владимира Барсукова осудили на двадцать четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор был также вынесен Вячеславу Дрокову.
Слушания по делу об организации преступного сообщества проводились в Куйбышевском районном суде Северной столицы. Приговор был вынесен Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову, которого осудили на двадцать один год лишения свободы.
Оба подсудимых были признаны виновными. Барсукову также придется выплатить штраф в размере миллиона рублей. Когда судья Артем Королев оглашал вынесенный вердикт, главарь ОПГ разгадывал сканворд. Ранее по просьбе фигурантов им разрешили слушать приговор сидя.
В ходе расследования было установлено, что члены ОПГ принимали активное участие в рейдерских захватах различных объектов недвижимости, которые находились в Петербурге. В числе их владельцев, в частности, были ООО "Универсам "Пулковский", СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской".
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