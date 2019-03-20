ИнтерНовости - новости в стране и мире
В аэропорту Тегерана после аварий посадки загорелся лайнер с пассажирами
В аэропорту Тегерана после аварий посадки загорелся лайнер с пассажирами
В Петербурге к 24 годам колонии строгого режима приговорили лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова
В Петербурге к 24 годам колонии строгого режима приговорили лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова
В Японии хотят запретить физические наказания детей
В Японии хотят запретить физические наказания детей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве простились с певицей Юлией НачаловойВ Москве простились с певицей Юлией Началовой
МВД сократило число потенциально опасных пород собакМВД сократило число потенциально опасных пород собак
В Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарствВ Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарств
На Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийствеНа Урале задержали молодую пару, подозреваемую в массовом убийстве
В Италии мигрант из Сенегала поджег угнанный автобус со школьникамиВ Италии мигрант из Сенегала поджег угнанный автобус со школьниками

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 34.Чайки Ричарда Баха. Глава 34.
Чайки Ричарда Баха. Глава 33.Чайки Ричарда Баха. Глава 33.
Чайки Ричарда Баха. Глава 32.Чайки Ричарда Баха. Глава 32.
Нестираемые воспоминания ( третья часть)Нестираемые воспоминания ( третья часть)
Чайки Ричарда Баха. Глава 31.Чайки Ричарда Баха. Глава 31.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге к 24 годам колонии строгого режима приговорили лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова


20.3.2019 21:40
В Петербурге к 24 годам колонии строгого режима приговорили лидера "тамбовской" ОПГ БарсуковаФото: hibiny.com

Как передает агентство "Интерфакс", Владимира Барсукова осудили на двадцать четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор был также вынесен Вячеславу Дрокову.

Слушания по делу об организации преступного сообщества проводились в Куйбышевском районном суде Северной столицы. Приговор был вынесен Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову, которого осудили на двадцать один год лишения свободы.

Оба подсудимых были признаны виновными. Барсукову также придется выплатить штраф в размере миллиона рублей. Когда судья Артем Королев оглашал вынесенный вердикт, главарь ОПГ разгадывал сканворд. Ранее по просьбе фигурантов им разрешили слушать приговор сидя.

В ходе расследования было установлено, что члены ОПГ принимали активное участие в рейдерских захватах различных объектов недвижимости, которые находились в Петербурге. В числе их владельцев, в частности, были ООО "Универсам "Пулковский", СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв терактаВ Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв теракта
В Северной Ирландии трое подростков погибли в давке на праздничной дискотеке.В Северной Ирландии трое подростков погибли в давке на праздничной дискотеке.
Актриса Самал Еслямова получила азиатский «Оскар» за роль в фильме «Айка»Актриса Самал Еслямова получила азиатский «Оскар» за роль в фильме «Айка»
Жительницу Магадана осудили на шесть лет колонии за издевательство над приемным ребенкомЖительницу Магадана осудили на шесть лет колонии за издевательство над приемным ребенком
Семьи детей, погибших на Сямозере, собираются обжаловать приговорСемьи детей, погибших на Сямозере, собираются обжаловать приговор

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru