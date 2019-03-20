Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге к 24 годам колонии строгого режима приговорили лидера "тамбовской" ОПГ Барсукова

20.3.2019 21:40

Фото: hibiny.com



Как передает агентство "Интерфакс", Владимира Барсукова осудили на двадцать четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Приговор был также вынесен Вячеславу Дрокову.



Слушания по делу об организации преступного сообщества проводились в Куйбышевском районном суде Северной столицы. Приговор был вынесен Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову, которого осудили на двадцать один год лишения свободы.



Оба подсудимых были признаны виновными. Барсукову также придется выплатить штраф в размере миллиона рублей. Когда судья Артем Королев оглашал вынесенный вердикт, главарь ОПГ разгадывал сканворд. Ранее по просьбе фигурантов им разрешили слушать приговор сидя.



В ходе расследования было установлено, что члены ОПГ принимали активное участие в рейдерских захватах различных объектов недвижимости, которые находились в Петербурге. В числе их владельцев, в частности, были ООО "Универсам "Пулковский", СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской".



Автор: Злата Богатова

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