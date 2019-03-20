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Скончался сотрудничавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
20.3.2019 09:30
Фото: werockwebzine.co.uk
Умер ирландский гитарист Берни Торме, в прошлом работавший с Оззи Осборном, Иэном Гилланом и другими звездами мирового уровня, передает ТАСС.
Музыканту было шестьдесят шесть лет.
Как рассказал журналистам коллега покойного Мик Гаффни, гитарист скончался в минувшее воскресенье, 17 марта, в одной из клиник Лондона. У музыканта ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, последний месяц он был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.
По словам Мика Гаффни, Берни Торме умер в окружении близких родственников.
В течение своей карьеры музыкант успел записать в составе различных групп более двадцати альбомов. Торме сотрудничал с такими известными коллективами как Bernie Torme Band, Deep Purple и Gillan, а также некоторое время работал с Оззи Осборном в качестве сессионного музыканта.
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