ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин принял отставку губернатора Челябинской области
Путин принял отставку губернатора Челябинской области
Скончался сотрудничавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
Скончался сотрудничавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
На Урале совершено массовое убийство
На Урале совершено массовое убийство
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарствВ Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарств
В Москве состоялась премьера фильма «Темная как ночь. Каренина – 2019»В Москве состоялась премьера фильма «Темная как ночь. Каренина – 2019»
На Урале совершено массовое убийствоНа Урале совершено массовое убийство
СМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высотыСМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высоты
Главой Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингуГлавой Калмыкии назначен чемпион мира по кикбоксингу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 31.Чайки Ричарда Баха. Глава 31.
Чайки Ричарда Баха. Глава 30.Чайки Ричарда Баха. Глава 30.
Чайки Ричарда Баха. Глава 29.Чайки Ричарда Баха. Глава 29.
Чайки Ричарда Баха. Глава 28.Чайки Ричарда Баха. Глава 28.
Чайки Ричарда Баха. Глава 27.Чайки Ричарда Баха. Глава 27.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончался сотрудничавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме


20.3.2019 09:30
Скончался сотрудничавший с Оззи Осборном гитарист Берни ТормеФото: werockwebzine.co.uk

Умер ирландский гитарист Берни Торме, в прошлом работавший с Оззи Осборном, Иэном Гилланом и другими звездами мирового уровня, передает ТАСС.

Музыканту было шестьдесят шесть лет.

Как рассказал журналистам коллега покойного Мик Гаффни, гитарист скончался в минувшее воскресенье, 17 марта,  в одной из клиник Лондона. У музыканта ранее диагностировали двустороннюю пневмонию, последний месяц он был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

По словам Мика Гаффни, Берни Торме умер в окружении близких родственников.

В течение своей карьеры музыкант успел записать в составе различных групп более двадцати альбомов. Торме сотрудничал с такими известными коллективами как Bernie Torme Band, Deep Purple и Gillan, а также некоторое время работал с Оззи Осборном в качестве сессионного музыканта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницуВ Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в нападении на учительницу
Дагестанского таксиста подозревают в убийстве нетрезвого пассажираДагестанского таксиста подозревают в убийстве нетрезвого пассажира
Под Красноярском двое детей стали жертвами пожара в частном домеПод Красноярском двое детей стали жертвами пожара в частном доме
В Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарствВ Госдуме прокомментировали уход из РФ японских жизненно важных лекарств
В Приморье при пожаре в многоквартирном доме погибли 4 человекаВ Приморье при пожаре в многоквартирном доме погибли 4 человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 846


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru