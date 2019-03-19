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В Мозамбике растет число жертв тропического циклона
19.3.2019 11:51
Фото: viewbug.com
В Мозамбике количество жертв циклона "Идай" может превысить тысячу человек, считает глава этого африканского государства Филипи Ньюси.
На сегодняшний день официально подтверждена гибель более восьмидесяти местных жителей, многие числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших уточняется.
Как заявил Филипи Ньюси, его не удивит, "если в результате стихии погибли более 1 тысячи человек". Пройдя по территории Мозамбика, циклон практически полностью разрушил портовый город Бейру, второй по величине в стране.
Напомним, после Мозамбика тропический циклон "Идай" пришел в Зимбабве, где также спровоцировал масштабные наводнения. В результате стихийного бедствия погибли десятки местных жителей.
По данным официальной статистики, в Мозамбике от удара стихии пострадали свыше ста тысяч человек, поражены более 100 тысяч гектаров сельхозугодий и множество объектов инфраструктуры. Наиболее острая обстановка складывается на территории провинций Замбезия и Тете.
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