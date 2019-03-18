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Скончался кинорежиссер Марлен Хуциев
09:59
Фото: vk.com
В Боткинской больнице скончался известный отечественный режиссер Марлен Хуциев, передает РИА Новости.
Кинематографисту было девяносто три года.
Информация о смерти Марлена Хуциева поступила от представителей Союза кинематографистов России. Последние дни режиссер провел в Боткинской больнице.
В случае, если организация выступит с предложением увековечить память покойного, Московская городская дума на это готова, заявил Евгений Герасимов, возглавляющий в столичном парламенте комиссию по культуре и массовым коммуникациям.
Марлен Мартынович Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (в наше время - столица Грузии - Тбилиси). Детство провел в Москве, но в 1937 году, когда репрессировали его отца, будущий режиссер возвратился в родной город. Окончив школу, пытался поступить в Тбилисскую академию художеств, однако не прошел по конкурсу. В годы войны трудился на Тбилисской киностудии в качестве ассистента художника комбинированных съемок.
После войны окончил ВГИК, позже работал ассистентом по дубляжу, вторым режиссером. В качестве режиссера начал трудиться на Одесской киностудии, затем сотрудничал с киностудией им. Горького. Начиная с 1965 года работал на студии "Мосфильм".
Первая полнометражная картина Марлена Хуциева - "Весна на Заречной улице", созданная в соавторстве с Феликсом Миронером, вышла на экраны в 1956 году. Фильм увидели свыше тридцати миллионов зрителей.
В числе художественных фильмов, снятых Марленом Хуциевым - "Застава Ильича", "Был месяц май", "Бесконечность" (1991), а также несколько документальных.
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