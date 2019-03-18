Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии в бою с радикалами ранены шесть полицейских

07:59

Фото: densegodnya.ru



Инцидент случилась на территории округа Дантевада в центральном штате Чхаттисгарх, передает ТАСС.



По данным местных правоохранителей, сначала прогремел взрыв, после чего вооруженные экстремисты атаковали силовиков. Обстоятельства инцидента выясняются.



Как минимум шесть сотрудников полиции были ранены при взрыве самодельной бомбы, которая сработала в округе Дантевада. Сейчас в штате Чхаттисгарх продолжается антитеррористическая операция. К инциденту причастны члены одной из радикальных маоистских группировок, которые действуют в центральной части Индии, передает телевизионный канал NDTV.



Экстремисты, которых в Индии нередко объединяют общим названием "наксалиты", с середины прошлого века продолжают пропагандировать собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. Такого рода формирования проявляют активность на территории четырнадцати штатов страны.



Радикалы утверждают, что их целью является освобождение бедного крестьянства от гнета капиталистов, поэтому им нередко оказывает поддержку местное население. Скрываясь в джунглях, боевики периодически атакуют населенные пункты, представителей местных властей и силовых структур.



Автор: Злата Богатова

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