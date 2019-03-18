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В Приморье после года реабилитации вернулся в тайгу гималайский медвежонок
18.3.2019 12:40
Фото: iranmarcopolo.com
Как сообщает сегодня пресс-служба краевой администрации, представители охотнадзора Приморья возвратили в естественную среду медвежонка, оставшегося сиротой и изъятого из дикой природы около года назад. Животное достаточно окрепло, находясь в специализированном центре.
В апреле 2018 года из тайги был изъят оставшийся без матери трехмесячный гималайский медвежонок. Животное не смогло бы выжить в суровых условиях Уссурийской тайги, поэтому специалисты приняли решение доставить его в специальный центр реабилитации диких животных "Тигр", который расположен на территории приморского села Алексеевка.
За год юный медведь не только достаточно окреп, но и смог приобрести различные навыки, благодаря которым сможет самостоятельного существовать в естественной среде. Как отметил Дмитрий Панкратов, возглавляющий департамент краевого охотнадзора Приморья, теперь выживание животного уже не вызывает каких-либо опасений.
Напомним, не так давно в Хакасии выпустили в дикую природу маралов, рожденных в зоопарке.
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