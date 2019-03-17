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Бывшего директора лагеря «Сямозеро» приговорили к 9,5 годам
12:01
Фото: sledcom.ru
Вынесен приговор по делу о трагедии на Сямозере, где летом 2016 года погибли четырнадцать детей.
Экс-директора лагеря Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова признали виновными и осудили на 9,5 лет лишения свободы, передает РИА Новости.
Отбывать наказание Решетовой и Виноградову предстоит в колонии общего режима
В общей сложности по этому делу проходили шесть человек. Инструктора Валерия Круподерщикова осудили на восемь месяцев колонии-поселения, однако в связи с истечением сроков давности от наказания он был освобожден. Трое остальных фигурантов - инструктор Павел Ильин, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и врио начальника управления Людмила Котович были оправданы.
Напомним, вскоре после происшествия в ряде СМИ появились сообщения о том, что Решетову сразу же проинформировали о потере связи с двумя лодками, на которых находились дети. Директор не поставила в известность спасателей, она только обратилась к другим инструкторам и местным жителям с просьбой прояснить ситуацию и поискать детей самостоятельно.
Трагедия, унесшая жизни четырнадцати ребят, случилась на территории Пряжинского района Карелии 18 июня 2016 года. В ходе расследования было установлено, что сорок семь детей, несмотря на плохую погоду, на трех лодках отправились сплавляться по Сямозеру. Ребят сопровождали лишь четверо инструкторов, не имевших должной квалификации и опыта. В результате дети погибли, когда плавсредства перевернулись во время шторма.
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