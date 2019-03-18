Новости шоу-бизнеса

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В Северной Ирландии трое подростков погибли в давке на праздничной дискотеке.
18.3.2019 11:00
Фото: nepsite.ru
В день святого Патрика в результате давки погибли трое молодых людей, передают зарубежные СМИ.
Обстоятельства инцидента, жертвами которого стали двое парней и девушка, выясняют полицейские.
Трагедия случилась во время праздничной дискотеки, которая была организована в отеле Greenvale в городе Кукстаун. Минувшей ночью там собралось множество молодых людей, чтобы отметить день святого Патрика.
В разгар вечеринки среди посетителей внезапно началась паника, возникла сильная давка, рассказали представители полиции Северной Ирландии. Для трех подростков полученные в давке травмы оказались смертельными.
Как пишет газета Belfast Telegraph, погибли двое парней 16 и 17 лет, а также 17-летняя девушка. Причины, спровоцировавшие панику на дискотеке, выясняют правоохранители.
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