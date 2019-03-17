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Дагестанского таксиста подозревают в убийстве нетрезвого пассажира
17.3.2019 22:54
Фото: cod26.ru
Мотивом преступления могла стать личная неприязнь, возникшая в результате оскорбительного поведения пассажира, отметили представители республиканского главка МВД.
В ходе стихийно возникшей ссоры таксист ударил клиента ножом.
Водитель нанес пассажиру ножевые ранения, когда тот начал его оскорблять, сообщили представители полиции Дагестана. Сегодня в Махачкале суд вынес решение об аресте подозреваемого, поддержав ходатайство следственных органов.
Преступление было совершено в минувший четверг, 14 марта, в столице Дагестана. Сев в такси, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 36-летний пассажир начал оскорблять водителя. Таксист, не выдержав, ударил клиента ножом, а потом сам доставил его в больницу.
Несмотря на все усилия врачей, раненый мужчина умер в больнице, добавили представители республиканского ведомства.
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