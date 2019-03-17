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В центре Калининграда найден крупнокалиберный снаряд времен ВОВ
17.3.2019 22:08
Фото: sputniknews.com
Обнаруженный в самом центре Калининграда 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был успешно обезврежен военнослужащими группы разминирования, передают российские СМИ со ссылкой на представителей Балтийского флота (БФ).
Как стало известно, опасную находку сделали в ходе строительных работ, проводившихся на улице Александра Невского. К месту ЧП сразу же были вызваны взрывотехники. Вывезя снаряд на полигон под Калининградом, военнослужащие Балтийского флота уничтожили его методом подрыва.
В штабе БФ отметили, что инциденты такого рода на территории, где в период войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, фиксируются регулярно. Саперы почти каждый день обезвреживают взрывоопасные предметы (ВОП), которые обнаруживают в различных районах Калининградской области.
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