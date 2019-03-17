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В Приморье при пожаре в многоквартирном доме погибли 4 человека
17.3.2019 13:07
Фото: free4kwallpaper.com
Как рассказали представители краевого главка МЧС, пожар случился на территории населенного пункта Вольно-Надеждинское в воскресенье утром.
Жертвами ЧП стали четыре человека, порядка сорока местных жителей удалось спасти.
По данным ведомства, пожарные прибыли к месту происшествия уже через три минуты после того, как на пульт экстренных служб поступил сигнал о возгорании. К тому времени огнем были объяты три квартиры и деревянный коридор.
Установлено, что эпицентр находился на первом этаже трехэтажного кирпичного дома коридорного типа. Из-за дыма, быстро распространявшегося по подъезду, жильцы верхних этажей не могли самостоятельно покинуть здание. Сотрудники МЧС, задействовав звенья газодымозащитной службы, провели экстренную эвакуацию.
После ликвидации пожара в горевших квартирах были найдены тела четырех человек, которые уже не подавали признаков жизни.
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