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МВД Сербии: Протестующих вполне мирно вывели из здания телецентра
12:17
Фото: vp.pl
Как заявил глава МВД страны Небойша Стефанович, зафиксировано довольно много инцидентов разного рода, включая нападки на сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем, стражам порядка не потребовалось применять какие-либо силовые методы, чтобы вывести протестующих из здания.
Все протестующие были выведены из здания сербского телецентра без использования каких-либо дополнительных средств, заявил глава МВД Сербии Небойша Стефанович.
Выступив на второй за вечер экстренной пресс-конференции, министр подчеркнул, что полицейским удалось защитить всех, кто работает в RTS (Радио и телевидение Сербии), не применяя излишнюю силу. Вместе с тем, зафиксировано достаточно большое число инцидентов.
По словам Стефановича, одного участника протеста задержали из-за нападения на полицейского.
Кроме того, глава МВД Сербии заявил о том, что все факты нанесения ударов сотрудниками полиции, когда они выполняли задание, будут тщательно расследованы.
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