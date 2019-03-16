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Берлускони заявил, что не был знаком с моделью, умершей от отравления
16.3.2019 22:46
Фото: tyt.by
Иман Фадил
Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони открестился от знакомства с марокканской моделью Иман Фадил, которая проходила в качестве свидетеля по его делу.
Как передают зарубежные СМИ, 34-летняя женщина скончалась, предположительно, в результате отравления.
По словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в прошлом он никогда не был знаком с марокканской моделью Иман Фадил. При этом политик отметил, что читал показания женщины, которая проходила по его делу о несовершеннолетних проститутках в качестве свидетеля. Берлускони заявил, что ее признания показались ему совершенно абсурдными.
Итальянский деятель признался, что ему "всегда бывает очень грустно, когда умирают молодые". Однако он "никогда не знал этой женщины и ни разу с ней не говорил".
34-летняя Иман Фадил скончалась в первый день весны, предположительно от отравления неким "радиоактивным веществом". Врачи на протяжении месяца боролись за ее жизнь, последние дни она провела в реанимационном отделении. По факту гибели модели прокуратура Милана уже начала расследование, возбуждено дело по статье о преднамеренном убийстве, передают итальянские СМИ.
Марокканка являлась главной свидетельницей стороны обвинения по так называемому "делу Руби" - по имени основной фигурантки - несовершеннолетней танцовщицы Каримы аль-Маруг. Скандал разразился в 2010 году, когда Берлускони занимал пост главы правительства. Премьера обвинили в интимной связи с Руби, которая происходила за деньги. Политик утверждал, что оказывал девушкам финансовую помощь исключительно из-за своей доброты, не требуя ничего взамен.
Ранее политика уже полностью оправдали по "делу Руби", но вскоре было начато новое расследование, на этот раз в связи с подкупом свидетелей.
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