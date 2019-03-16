ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названы дата и место похорон Юлии Началовой
Названы дата и место похорон Юлии Началовой
В Дагестане двое подростков госпитализированы с огнестрельными ранениями
В Дагестане двое подростков госпитализированы с огнестрельными ранениями
В Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв теракта
В Новой Зеландии до 49 человек увеличилось число жертв теракта
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названы дата и место похорон Юлии НачаловойНазваны дата и место похорон Юлии Началовой
МВД Сербии: Протестующих вполне мирно вывели из здания телецентраМВД Сербии: Протестующих вполне мирно вывели из здания телецентра
В Нижегородской области на коляску упала ледяная глыба, пострадали двое детейВ Нижегородской области на коляску упала ледяная глыба, пострадали двое детей
СМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скоростьСМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость
Берлускони заявил, что не был знаком с моделью, умершей от отравленияБерлускони заявил, что не был знаком с моделью, умершей от отравления

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Чайки Ричарда Баха. Глава 22.Чайки Ричарда Баха. Глава 22.
Чайки Ричарда Баха. Глава 20.Чайки Ричарда Баха. Глава 20.
Чайки Ричарда Баха. Глава 19.Чайки Ричарда Баха. Глава 19.
Чайки Ричарда Баха. Глава 18.Чайки Ричарда Баха. Глава 18.
Чайки Ричарда Баха. Глава 17.Чайки Ричарда Баха. Глава 17.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Берлускони заявил, что не был знаком с моделью, умершей от отравления


16.3.2019 22:46
Иман ФадилФото: tyt.by
Иман Фадил

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони открестился от знакомства с марокканской моделью Иман Фадил, которая проходила в качестве свидетеля по его делу.

Как передают зарубежные СМИ, 34-летняя женщина скончалась, предположительно, в результате отравления.

По словам бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в прошлом он никогда не был знаком с марокканской моделью Иман Фадил. При этом политик отметил, что читал показания женщины, которая проходила по его делу о несовершеннолетних проститутках в качестве свидетеля. Берлускони заявил, что ее признания показались ему совершенно абсурдными.

Итальянский деятель признался, что ему "всегда бывает очень грустно, когда умирают молодые". Однако он "никогда не знал этой женщины и ни разу с ней не говорил".

34-летняя Иман Фадил скончалась в первый день весны, предположительно от отравления неким "радиоактивным веществом". Врачи на протяжении  месяца боролись за ее жизнь, последние дни она провела в реанимационном отделении. По факту гибели модели прокуратура Милана уже начала расследование, возбуждено дело по статье о преднамеренном убийстве, передают итальянские СМИ.

Марокканка являлась главной свидетельницей стороны обвинения по так называемому "делу Руби" - по имени основной фигурантки - несовершеннолетней танцовщицы Каримы аль-Маруг. Скандал разразился в 2010 году, когда Берлускони занимал пост главы правительства. Премьера обвинили в интимной связи с Руби, которая происходила за деньги. Политик утверждал, что оказывал девушкам финансовую помощь исключительно из-за своей доброты, не требуя ничего взамен.

Ранее политика уже полностью оправдали по "делу Руби", но вскоре было начато новое расследование, на этот раз в связи с подкупом свидетелей.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скоростьСМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость
Опубликован новый эпизод мультфильма «Простоквашино»Опубликован новый эпизод мультфильма «Простоквашино»
Подготовлен текст соглашения о выводе войск США из АфганистанаПодготовлен текст соглашения о выводе войск США из Афганистана
В ЛНР двое военных погибли при обстрелах со стороны ВСУВ ЛНР двое военных погибли при обстрелах со стороны ВСУ
Под Самарой ликвидирован боевик, готовивший терактПод Самарой ликвидирован боевик, готовивший теракт

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 845


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru