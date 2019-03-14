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Женская сеть myJulia.ru
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Представитель Началовой сообщила, что операция была сделана не сегодня
16:11
Фото: vk.com
По словам Анны Исаевой, после хирургического вмешательства улучшились показатели жизненно важных органов.
Вместе с тем, состояние артистки остается достаточно тяжелым, передают российские СМИ.
Как рассказала PR-директор Юлии Началовой, певица действительно была прооперирована, однако произошло это не сегодня. По словам Анны Исаевой, после хирургического вмешательства улучшились показатели жизненно важных органов, передает Радио "Комсомольская правда".
Ранее в прессе появились сообщения о том, что операция была проведена на ноге - у Началовой в прошлом диагностировали подагру. Но Исаева эти сведения опровергла. Как заявила представительница артистки, очаг заражения находится в другом месте.
Напомним, в минувшую среду в СМИ писали о том, что Началову якобы выписали из больницы. Директор звезды отметила, что эта информация не соответствует действительности. Певица продолжает лечение в условиях стационара, подчеркнула Исаева, не уточнив, о какой именно клинике может идти речь.
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