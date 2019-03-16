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Под Красноярском двое детей стали жертвами пожара в частном доме
16.3.2019 18:57
Фото: 2day.kh.ua
Правоохранительные органы Красноярского края приступили к проверке по факту гибели мальчика и девочки, 2018 и 2016 г.р. соответственно, передает агентство "Интерфакс".
Трагедия произошла в деревне Бобровка.
Со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону сообщается, что пожар в частном доме начался в ночь на субботу. К моменту прибытия пожарных одноэтажное строение полностью были охвачены огнем кровля строения и веранда.
После возгорания два человека сумели самостоятельно покинуть дом, где оставалось двое маленьких детей. Как стало известно, в результате ЧП пострадала девушка 1996 г.р., ее экстренно доставили в районную больницу, где у нее диагностировали ожоги 2-3 степени.
Пожарным потребовалось более трех часов, чтобы полностью ликвидировать огонь, отметили в ведомстве. В мероприятиях по тушению пожара было задействовано двадцать два сотрудника МЧС, привлекалось семь единиц спецтехники.
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