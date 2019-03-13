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Певицу Юлию Началову перевели из реанимации
13.3.2019 22:15
Фото: xozyaika.com
Артистку выписали еще вчера, заявили представители медицинского учреждения.
Как передает РИА Новости, Юлия Началова покинула отделение интенсивной терапии, куда ее доставили в тяжелом состоянии.
По словам медсестры реанимационного отделения, Юлию Началову "выписали еще вчера". Сотрудница больницы не стала комментировать, в каком состоянии сейчас находится 38-летняя певица.
Ранее сведения о госпитализации подтвердила представитель артистки. Журналисты смогли связаться и с отцом звезды, который сообщил о том, что врачи прилагают все усилия, чтобы стабилизировать состояние Юлии.
Напомним, накануне появились публикации о том, что медики были вынуждены подключить артистку к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом - ввести в состояние медикаментозной комы.
По данным открытых источников, ухудшение самочувствия звезды было вызвано обострением хронического заболевания - подагры, а также резким скачком уровня сахара в крови.
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