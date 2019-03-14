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Экс-советника Папы Римского приговорили к реальному сроку за педофилию


14.3.2019 09:24
Экс-советника Папы Римского приговорили к реальному сроку за педофилиюФото: abc.net.au

Оглашен приговор по громкому делу Джоржа Пелла, который в прошлом являлся советником Папы Римского и занимал пост казначея Ватикана.

Как передает телевизионный канал "МИР 24", кардинала признали виновным в педофилии и приговорили к шести годам лишения свободы.

Преступления были совершены двадцать два года назад в соборе Святого Патрика в Мельбурне. Согласно материалам дела, кардинала обвиняли виновным в совершении сексуальных действий по отношению к несовершеннолетним. Как установили в ходе расследования, от действий Пелла пострадали двое тринадцатилетних мальчиков, которые в конце прошлого века пели в церковном хоре. Кардинал в тот момент являлся там архиепископом.

В настоящее время 77-летний Пелл считается третьим лицом Ватикана. В приговоре указано, что прошение об условно-досрочном освобождении он сможет подавать лишь через четыре года.

Напомним, не так давно суд во Франции не удовлетворил просьбу адвокатов находящегося под следствием священника о переносе премьеры кинокартины "По воле божьей" Франсуа Озона. Священнослужитель, подозреваемый в педофилии, стал прообразом одного из персонажей этого фильма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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