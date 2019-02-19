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Во Франции суд не стал переносить премьеру фильма Озона о священнике-педофиле
19.2.2019 13:54
Фото: milbaby.ru
Суд во Франции не удовлетворил просьбу адвокатов находящегося под следствием священника о переносе премьеры кинокартины "По воле божьей" Франсуа Озона.
Как передает ТАСС, священнослужитель стал прообразом одного из персонажей этого фильма.
Сюжет новой ленты известного французского кинорежиссера Франсуа Озона "По воле божьей" рассказывает о насилии над детьми со стороны католических священников. Защита Бернара Прейна, ставшего прообразом одного из героев этого фильма, ранее обратилась в суд с просьбой об отсрочке релиза картины.
Суд отказался менять дату начала ленты в кинотеатрах Франции - зрители смогут увидеть творение Озона уже завтра, 20 февраля.
Сюжет фильма рассказывает о том, как в период 80-90-х годов прошлого века дети подвергались насилию со стороны отца Прейна. Адвокаты священника, который сейчас находится под следствием, настаивают на том, что их клиент еще не был осужден за деяния, послужившие основой ленты. Однако суд счел достаточным упоминание презумпции невиновности в начале и конце картины Озона.
Напомним, ранее стало известно о сумме, которую выплатила Католическая церковь Австрии жертвам насилия священников. Речь идет о более чем двадцати семи миллионах евро. Кроме того, пострадавшие имеют возможность бесплатно посещать психолога.
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