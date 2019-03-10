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Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких


01:03
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легкихФото: vk.me

Как передают российские СМИ, состояние артистки остается тяжелым, несмотря на все усилия медиков.

Ранее стало известно о том, что 38-летняя Юлия Началова попала в реанимацию, однако вскоре агент певицы опровергла эти сведения.

Как пишет портал Starhit.ru, медики предпринимают все возможное, чтобы стабилизировать состояние звезды. Однако сегодня стало известно о том, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне в российских СМИ появились публикации о том, что Юлия Началова попала в больницу из-за резкого скачка уровня сахара в крови. Кроме того, у артистки обострилась подагра. Позднее в ряде источников были размещены опровержения агента певицы. Утверждалось, что никаких поводов для беспокойства нет.

Сегодня пиар-менеджер артистки пояснила, что "Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии". В больнице с ней постоянно находятся родители. По словам Анны Исаевой, она пока не может связаться с близкими певицы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 314

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