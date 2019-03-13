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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге трое детей провели сутки с телом умершей матери
13.3.2019 20:59
Фото: livejournal.com
Причины смерти 37-летней многодетной жительницы Северной столицы выясняются.
ЧП случилось в самом центре города, в экстренные службы обратились обеспокоенные соседи по коммунальной квартире. Ранее они уже информировали органы опеки о странном поведении женщины.
Два мальчика - четырех и двух лет, а также их девятимесячная сестра провели около суток с телом умершей матери, передают российские СМИ. Тело женщины обнаружили соседи, после того, как она перестала выходить на связь с бывшим мужем и братом. Находившиеся около суток с мертвой матерью дети выглядят неухоженными, один из мальчиков явно отстает в развитии.
Отмечается, что соседи по коммунальной квартире некоторое время назад обратили внимание на странное поведение многодетной матери и даже обращались в соответствующие службы. По словам жильцов, женщина очень редко покидала свою комнату. При этом ее маленькие дети беспрестанно плакали.
В прошлом женщина состояла на учете, но из-за "положительной динамики" была с него снята. Известно также, что у матери в прошлом изымали двоих старших детей, которые уже достигли совершеннолетия.
Напомним, накануне в Москве суд арестовал мать девочки, брошенной в захламленной квартире. Женщина, обвиняемая в покушении на убийство ребенка, свою вину признавать отказывается. По ее словам, она свою дочь любит и делает все необходимое - одевает и кормит. На вопрос о том, почему пятилетняя девочка, не умеющая говорить, оставалась одна в антисанитарной квартире, заваленной мусором, мать ответила: "это провокация".
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