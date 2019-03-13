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В Бразилии не менее 9 человек погибли при стрельбе в школе
13.3.2019 20:17
Фото: haber3.com
По данным латиноамериканских СМИ, двое подростков открыли огонь по ученикам, а потом совершили суицид.
Жертвами инцидента стали не менее семи человек, пострадали семнадцать. Обстоятельства ЧП выясняет полиция.
Как передает информационный портал Globo, массовое убийство произошло сегодня утром в одной из школ на территории бразильского муниципалитета Сузану. Со ссылкой на источники в местной полиции сообщается, что двое вооруженных подростков открыли огонь по ученикам и педагогам.
В результате ЧП погибли семь человек, по меньшей мере семнадцать были ранены. Нападавшие совершили самоубийство.
Со слов очевидцев, в руках одного из подростков было огнестрельное оружие, тогда как другой орудовал ножом. Информации о вероятных мотивах преступления пока не поступало. Нет сведений и о личностях юных злоумышленников.
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