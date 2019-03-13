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В Приамурье зашедший в село волк покусал четырех мужчин
13.3.2019 10:50
Фото: vk.me
Хищника, напавшего на людей, убил один из местных жителей. По факту случившегося проводит проверку полиция.
Специалисты выясняют, могло ли животное болеть бешенством, передает ТАСС.
ЧП случилось минувшей ночью на территории населенного пункта Нижняя Ильиновка (Михайловский район Амурской области). Как рассказал замглавврача местной больницы Игорь Галузин, в медицинское учреждение раненые прибыли самостоятельно.
Как позже доложил дежурный врач, около трех часов ночи в больницу обратились "четыре человека, укушенных волком". Медики оказали пострадавшим первую помощь, тщательно обработав раны. Один из мужчин получил повреждение лица, врачи зашили рану. Пострадавшим от нападения волка мужчинам будут вводить вакцину от бешенства, отметили специалисты.
Останки хищника изучают ветеринары, выясняя, мог ли волк быть заражен этим смертельно опасным заболеванием. Анализы будут готовы уже через несколько дней.
Осенью прошлого года на территории Михайловского района Приамурья впервые за много лет выявили бешенство у домашней коровы. Потом были подтверждены еще четырнадцать случаев заражения - двенадцать у диких животных и два - у сельскохозяйственных животных.
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