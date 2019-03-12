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Жительница Любляны отрезала руку циркулярной пилой ради страховки и пособия


12.3.2019 07:44
Жительница Любляны отрезала руку циркулярной пилой ради страховки и пособияФото: old.sud.ua

В Словении молодая женщина отрезала часть руки выше запястья, чтобы получить страховые выплаты в размере более 380 тысяч евро и обеспечить себе пожизненное пособие по инвалидности.

В отношении девушки по итогам проверки возбудили уголовное дело.

Как пишут европейские СМИ со ссылкой на источники в местной полиции, ЧП случилось в городе Любляна. Помимо 21-летней "пострадавшей" фигурантами дела о мошенничестве стали трое мужчин 29, 58 и 63 лет. В зависимости от участия и тяжести содеянного им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до восьми лет.

По версии следствия, подозреваемые начали планировать преступление еще в конце прошлого года. После того, как девушка заключила соглашения от несчастного случая сразу с пятью страховыми компаниями и выплатила первые взносы по полисам страхования, она потеряла руку.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что в начале 2019 года женщина умышленно отрезала себе часть руку. Затем она попыталась инсценировать это как несчастный случай - якобы она получила травму, когда с помощью циркулярной пилы измельчала ветки для печи.

В момент ЧП рядом с девушкой находился один из сообщников. Как полагают полицейские, 63-летний мужчина, вызвав сразу после инцидента медиков, специально не стал забирать в больницу отсеченную конечность. Якобы забытый им фрагмент руки так и остался на месте происшествия.

Однако сотрудники полиции, осматривая место происшествия, нашли кисть и оперативно доставили ее в больницу. Врачам удалось пришить мошеннице ее руку и спасти ее от полной нетрудоспособности.

По данным правоохранителей, в случае, если бы преступление осталось нераскрытым, девушке бы выплатили в качестве компенсации 383 тысячи евро. До конца жизни она могла бы рассчитывать на ежемесячное пособие по инвалидности в размере более трех тысяч евро. Совокупный ущерб, который бы при этом понесли страховщики, превысил бы три миллиона евро.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 337

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