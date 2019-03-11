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МВД: мужчина, умерший в полиции на Сахалине, мог совершить суицид
11.3.2019 18:18
Фото: rueconomics.ru
В Сахалинской области проводится служебная проверка по факту гибели 32-летнего мужчины, задержанного и доставленного в полицейское отделение.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в городе Долинск.
Со ссылкой на представителей регионального главка МВД сообщается, что тело мужчины было найдено утром минувшей субботы, 9 марта. Задержанного, находившегося в бессознательном состоянии, обнаружил постовой, который совершал плановый обход изолятора временного содержания.
Уточняется, что 32-летний мужчина был задержан за административное правонарушение. Полицейские сразу же вызвали врачей, однако к моменту их прибытия арестант скончался. Несмотря на попытки реанимировать задержанного, медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
По факту случившегося также проводят проверку следственные органы Сахалинской области. На данный момент приоритетной является версия о суициде, отметили в ведомстве.
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