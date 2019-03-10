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Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован


10:03
Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидированФото: livejournal.com

По факту инцидента уже проводит проверку краевая прокуратура, передает РИА Новости.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. К настоящему времени возгорание ликвидировано полностью.

Прокуратура приступила к проверке после пожара на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. Информация поступила от представителей межрайонного природоохранного ведомства.

ЧП на Комсомольском незфтезаводе, владельцем которого является "Роснефть", произошел сегодня утром. Согласно предварительным выводам специалистов, возгорание на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов возникло вследствие прогара змеевика в объеме печи. Предположительно, это могло случиться из-за разгерметизации.

В результате пожара никто не пострадал, передают российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 374

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