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Погибла поэтесса Лола Льдова
12:54
Фото: rl0.ru
О трагической смерти поэтессы Лолы Льдовой сообщается в Telegram Маргариты Симоньян.
По словам главреда МИА "Россия сегодня" и RT, покойную можно считать "большим русским поэтом".
Как отметила в своем Telegram Маргарита Симоньян, "Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой", если бы она жила в Серебряном веке.
Поэтессе было двадцать девять лет, у нее остались муж и маленький ребенок.
По словам писательницы Лидии Раевской, которая дружила с Александрой Чернышовой ((настоящее имя поэтессы), она погибла в результате несчастного случая в минувшую пятницу, 8 марта. Подробности не уточняются.
В ряде источников появились сообщения о том, что незадолго до гибели поэтесса серьезно поссорилась с супругом.
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