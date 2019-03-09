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В Москве сдававший назад водитель насмерть задавил пешехода
00:51
Фото: livejournal.com
ЧП случилось на юго-востоке Москвы, передает ТАСС.
Согласно предварительным выводам полицейских, водитель не обеспечил безопасность движения, когда сдавал назад. В результате пешеход, оказавшийся под колесами, получил не совместимые с жизнью травмы.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось во дворе дома No 7 по улице Краснодонской, рассказали официальные представители столичного управления ГИБДД РФ.
Установлено, что пешеход скончался после того, как на него наехала машина, водитель которой, сдавая назад, не обеспечил должным образом безопасность движения. Обстоятельства трагедии выясняются, начато расследование, отметили в ведомстве.
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