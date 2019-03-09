Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эстонии вспоминают жертв бомбардировки Таллина 1944 года

9.3.2019 16:17

Фото: pmo.ee



Сегодня в Эстонии пройдут мемориальные акции, приуроченные к 75-летию бомбардировки Таллина советской авиацией.



В память о событиях 9 марта 1944 года на столичной площади Свободы состоится инсталляция "Воспоминания".



Как сообщают прибалтийские СМИ со ссылкой на пресс-службу столичной администрации, с 12 до 22 часов на площади Свободы будут транслировать воспоминания жителей Таллина, которые тогда потеряли близких, пострадали или лишились крова. Материалы будут передавать в виде аудио- и видеоинсталляций, а также выступлений эстонских актеров.



Отмечается, что при подготовке мероприятий были использованы сведения из архивов и Городского музея воспоминаний.



Вечером по уже сложившейся традиции жители столицы Эстонии зажгут свечи на улице Харью.



Советская авиация осуществила бомбардировку Таллина 9 марта 1944 года. В результате двух авиаволн тогда было полностью или частично разрушено свыше 6,5 тысяч зданий, в том числе, театр "Эстония", церковь Нигулисте и городская синагога, несколько кинотеатров и архивы, в фондах которых находились коллекции средневековых документов.



При бомбардировке погибли более пятисот мирных жителей, пятьдесят немецких солдат, свыше ста военнопленных. Без крыши над головой тогда остались около двадцати тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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