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В Шереметьево нашли мину в багаже сотрудника посольства США
15:58
Фото: rl0.ru
Как передает ТАСС, сведения поступили от представителей российского МИД.
По предварительным данным, сотрудник американского посольства пытался пронести в аэропорт взрывное устройство.
ЧП случилось сегодня утром, когда сотрудник посольства Соединенных Штатов в Москве попытался провезти в личном багаже минометную мину с взрывателем. При этом в устройстве отсутствовало взрывчатое вещество, пояснили представители российского МИД, сообщив об инциденте.
По данным отечественного дипломатического ведомства, снаряд был выявлен в багаже американца на входе с улицы в терминал D. После того, как мина была изъята, гражданин Соединенных Штатов вылетел в Нью-Йорк.
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