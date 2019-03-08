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В Кабуле жертвами минометной атаки стали 11 человек, около 100 ранены
8.3.2019 19:10
Фото: wordpress.com
По уточненным данным, жертвами атаки, совершенной в минувший четверг в столице Афганистана, стали одиннадцать человек, более 90 получили ранения, передает ТАСС.
Ранее власти страны подтвердили гибель трех человек.
Как заявил официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, к инциденту причастны экстремисты "Талибана" (в России деятельность группировки запрещена). Один подозреваемый был задержан, двое других ликвидированы.
ЧП случилось в минувший четверг, 7 марта, когда на западе Кабула состоялась церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари. Среди собравшихся были политические деятели, включая премьер-министра Афганистана Абдуллы Абудуллы. В момент его выступления начался минометный обстрел.
Атаке подверглась территория 13-го полицейского округа, сообщили в МВД. Позднее о своей причастности к инциденту объявили представители "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в РФ официально запрещена).
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