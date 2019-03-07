ИнтерНовости - новости в стране и мире
Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы
Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы
Против Зеленского возбудили уголовное дело
Против Зеленского возбудили уголовное дело
Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест
Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Виторган и Собчак откровенно рассказали о ситуации в семье, чтобы избежать спекуляцийВиторган и Собчак откровенно рассказали о ситуации в семье, чтобы избежать спекуляций
Госдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в ВенесуэлеГосдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в Венесуэле
В МВД назвали потенциально опасные породы собакВ МВД назвали потенциально опасные породы собак
Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тестКитаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест
Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля МосквыПрезидент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Здравствуй, ВИЧ!Здравствуй, ВИЧ!
"Трансфер""Трансфер"
Блиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ruБлиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ru
Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Виторган и Собчак откровенно рассказали о ситуации в семье, чтобы избежать спекуляций


14:25
Виторган и Собчак откровенно рассказали о ситуации в семье, чтобы избежать спекуляцийФото: livejournal.com

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально подтвердили сведения о том, что они расстались.

Соответствующие публикации появились минувшей ночью на страницах Instagram супругов.

По словам телеведущей, они решились публично прокомментировать отношения, чтобы прекратились все спекуляции. Ксения Собчак заявили, что супруги уже "довольно давно" живут отдельно и "каждый своей жизнью".
 
Напомним, пара поженилась  1 февраля 2013 года в столичном ЗАГСе города Москвы на Ленинском проспекте. Торжественное событие отмечалось в ресторане, в очень узком кругу. Для Максима Виторгана Ксения Собчак стала третьей супругой. От других браков он воспитывает сына и дочь. Совместный ребенок появился на свет в ноябре 2016 года, мальчика назвали Платоном.


В минувшем январе в СМИ появились сообщения о драке между Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым, который прежде был женат на известной российской актрисе Дарье Мороз. Вскоре после инцидента, случившегося у ресторана в центре Москвы, поползли слухи о разладе в семье Собчак, у которой якобы возникли романтические отношения с Богомоловым.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 349

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Володин не дал Орешкину закончить выступление в ГосдумеВолодин не дал Орешкину закончить выступление в Госдуме
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колониюДочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
Испанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за БерлинИспанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за Берлин
Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк ПерриУмер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
В Австралии пропавший в воде турист был найден голым на улицеВ Австралии пропавший в воде турист был найден голым на улице

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 841


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru