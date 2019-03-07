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Виторган и Собчак откровенно рассказали о ситуации в семье, чтобы избежать спекуляций
14:25
Фото: livejournal.com
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально подтвердили сведения о том, что они расстались.
Соответствующие публикации появились минувшей ночью на страницах Instagram супругов.
По словам телеведущей, они решились публично прокомментировать отношения, чтобы прекратились все спекуляции. Ксения Собчак заявили, что супруги уже "довольно давно" живут отдельно и "каждый своей жизнью".
Напомним, пара поженилась 1 февраля 2013 года в столичном ЗАГСе города Москвы на Ленинском проспекте. Торжественное событие отмечалось в ресторане, в очень узком кругу. Для Максима Виторгана Ксения Собчак стала третьей супругой. От других браков он воспитывает сына и дочь. Совместный ребенок появился на свет в ноябре 2016 года, мальчика назвали Платоном.
В минувшем январе в СМИ появились сообщения о драке между Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым, который прежде был женат на известной российской актрисе Дарье Мороз. Вскоре после инцидента, случившегося у ресторана в центре Москвы, поползли слухи о разладе в семье Собчак, у которой якобы возникли романтические отношения с Богомоловым.
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