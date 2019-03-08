Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Девушку, пострадавшую при взрыве газа в селе на Алтае, везут в Барнаул

8.3.2019 10:17

Фото: sobitie.com.ua



Врачи оценивают как тяжелое состояние 19-летней девушки, которая пострадала в результате взрыва баллона с газом.



ЧП случилось на территории населенного пункта Малиновский утром минувшего четверга, 7 марта. Жертвами трагедии стали два человека, еще двое попали в больницу с отравлением.



Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", врачи приняли решение о переводе 19-летней пациентки на лечение в Барнаул. Состояние девушки оценивается медиками как тяжелое. Она будет доставлена в токсикологическое отделение больницы на транспорте Центра медицины катастроф.



Со ссылкой на представителей регионального Минздрава отмечается, что вторая пострадавшая продолжает лечение в центральной районной больнице. Состояние пациентки - средней степени тяжести.



Жертвами взрыва газового баллона стали 81 летний хозяин частного дома и его 50-летняя дочь. 83-летняя супруга погибшего мужчина и ее 19-летняя внучка были экстренно госпитализированы с отравлением угарным газом.



Согласно предварительным выводам специалистов, причиной трагедии мог стать самостоятельная замена редуктора баллона, которую хозяин дома делал около печи.



Отмечается, что в доме также находился 21-летний внук хозяина дома, приехавший к родственникам погостить. Молодой человек, когда после взрыва начался пожар, на руках вынес сестру и бабушку из дома, а также вызвал к месту ЧП экстренные службы.



Автор: Злата Богатова

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