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В сирийском лагере Рукбан выявлен случай заражения проказой
1.3.2019 21:13
Фото: rossiya.mediа
В сирийском лагере беженцев "Рукбан" сложилась настолько катастрофическая ситуация, что уже скончались десятки людей.
Кроме того, среди находящихся там сирийцев зафиксирован случай заболевания проказой.
Об обстановке, которая складывается в сирийском лагере "Рукбан" в ходе заседания Совбеза сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, беженцы вынуждены оставаться в условиях "перенаселенности, антисанитарии", отмечается дефицит продуктов и лекарственных средств.
По словам Небензи, в лагере за последнее время "погибли десятки людей". Кроме того, среди беженцев выявлен "первый случай проказы".
Напомним, Дамаск и Москва обратились к Вашингтону с совместным призывом как можно скорее вывести за пределы Сирии военные формирования, находящиеся в стране незаконно. Как указывалось в этом документе, в Эт-Танф в провинции Хомс, где располагается крупная военная база международной коалиции, беженцы не могут покинуть лагерь "Эр-Рукбан".
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