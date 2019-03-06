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В Дагестане до 22 возросло число отравившихся детей
11:14
Фото: livejournal.com
До двадцати двух человек возросло число детей, отравившихся в Дагестане. Как заявили в Минздраве республики, со схожими жалобами к медикам обратились и двое взрослых.
По факту ЧП уже проводят проверку правоохранительные органы.
В настоящее время всем пострадавшим в результате отравления в детском саду в полном объеме оказывается медицинская помощь, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на официального представителя Минздрава Дагестана Залину Муртазалиеву.
Согласно уточненным данным, к врачам обратились более двадцати человек, включая двух взрослых. Обстоятельства случившегося выясняются. Пока сведений о том, что могло стать причиной массового отравления воспитанников детского сада в селе Советское (Магарамкентский район) из официальных источников не поступало.
Со ссылкой на врачей отмечается, что состояние пострадавших детей специалисты оценивают как средней степени тяжести.
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