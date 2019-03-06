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В Дагестане до 22 возросло число отравившихся детей


11:14
В Дагестане до 22 возросло число отравившихся детейФото: livejournal.com

До двадцати двух человек возросло число детей, отравившихся в Дагестане. Как заявили в Минздраве республики, со схожими жалобами к медикам обратились и двое взрослых.

По факту ЧП уже проводят проверку правоохранительные органы.

В настоящее время всем пострадавшим в результате отравления в детском саду в полном объеме оказывается медицинская помощь, передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на официального представителя Минздрава Дагестана Залину Муртазалиеву.

Согласно уточненным данным, к врачам обратились более двадцати человек, включая двух взрослых. Обстоятельства случившегося выясняются. Пока сведений о том, что могло стать причиной массового отравления воспитанников детского сада в селе Советское (Магарамкентский район) из официальных источников не поступало.

Со ссылкой на врачей отмечается, что состояние пострадавших детей специалисты оценивают как средней степени тяжести.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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