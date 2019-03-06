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В Австралии пропавший в воде турист был найден голым на улице
10:40
Фото: zakon.kz
Житель Великобритании, приехавший в Сидней в компании друзей, пропал во время купания.
Через несколько часов 25-летний мужчина был замечен блуждающим по соседним улицам без одежды.
Как сообщает портал News.com.au, британский турист пропал во время купания на пляже Bondi Beach в Сиднее, куда отправился в компании трех приятелей. Отправившись в воду все вместе, на берег вышли лишь трое мужчин.
Подождав некоторое время туристы решили обратиться в полицию, заявив об исчезновении своего товарища. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам, осматривая местность. Подключившиеся спасатели даже использовали вертолеты.
Однако уже через час туриста нашли блуждающим по улицам без одежды. Мужчина был осмотрен медиками, которые не выявили каких-либо серьезных проблем. Молодому британцу возвратили личные вещи, оставленные на пляже, и после этого он воссоединился с друзьями.
Ранее стало известно об исчезновении 54-летнего туриста из Шотландии на одном из самых опасных пляжей США.
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