Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На самом опасном пляже США пропал турист из Шотландии

5.3.2019 16:06

Фото: forum24.cz



С пляжа в Калифорнии при неустановленных пока обстоятельствах пропал 54-летний мужчина, приехавший в Соединенные Штаты вместе с 17-летним сыном. По словам юноши, его отец отправился поплавать, однако так и не вышел потом из воды.



Полиция приступила к расследованию по факту исчезновения шотландского туриста. По мнению американских правоохранителей, мужчина, якобы пропавший с пляжа в Калифорнии, в действительности мог сымитировать собственную гибель.



Дело в том, что единственным свидетелем исчезновения шотландца является его сын. При этом подросток, обратившийся в полицию с заявлением, путался в показаниях. В частности, он так и не дал ответа на вопрос о том, каким образом они с отцом прибыли на пляж - автостопом, на автобусе или арендовав машину.



Установлено, что перед поездкой в США женатый на американке шотландец рассказывал о том, что едет лечиться от рака. Супруга пропавшего мужчины от любых комментариев решительно отказывается. Известно также, что пропавший мужчина в прошлом был участником благотворительных заплывов по озеру Лох-Несс и турниров по маунтинбайку.



Стоит отметить, что расположенный в глухом и безлюдном месте Калифорнии Monastery Beach уже давно был признан одним из наиболее опасных пляжей в стране. Жители штата окрестили его Mortuary Beach ("погребальный пляж"), а прибывающих в Калифорнию туристов всячески отговаривают от посещения этого участка побережья.



Автор: Злата Богатова

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