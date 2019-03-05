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На самом опасном пляже США пропал турист из Шотландии
5.3.2019 16:06
Фото: forum24.cz
С пляжа в Калифорнии при неустановленных пока обстоятельствах пропал 54-летний мужчина, приехавший в Соединенные Штаты вместе с 17-летним сыном. По словам юноши, его отец отправился поплавать, однако так и не вышел потом из воды.
Полиция приступила к расследованию по факту исчезновения шотландского туриста. По мнению американских правоохранителей, мужчина, якобы пропавший с пляжа в Калифорнии, в действительности мог сымитировать собственную гибель.
Дело в том, что единственным свидетелем исчезновения шотландца является его сын. При этом подросток, обратившийся в полицию с заявлением, путался в показаниях. В частности, он так и не дал ответа на вопрос о том, каким образом они с отцом прибыли на пляж - автостопом, на автобусе или арендовав машину.
Установлено, что перед поездкой в США женатый на американке шотландец рассказывал о том, что едет лечиться от рака. Супруга пропавшего мужчины от любых комментариев решительно отказывается. Известно также, что пропавший мужчина в прошлом был участником благотворительных заплывов по озеру Лох-Несс и турниров по маунтинбайку.
Стоит отметить, что расположенный в глухом и безлюдном месте Калифорнии Monastery Beach уже давно был признан одним из наиболее опасных пляжей в стране. Жители штата окрестили его Mortuary Beach ("погребальный пляж"), а прибывающих в Калифорнию туристов всячески отговаривают от посещения этого участка побережья.
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