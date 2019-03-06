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В посольстве РФ во Франции в первый раз отметили Масленицу
08:55
Фото: radikal.ru
В программу праздничного мероприятия, организованного в дипмиссии, вошли русские народные песни и танцы в исполнении артистов из Калужской области.
Угощение было традиционным - в посольстве России во Париже можно было полакомиться блинами, передает РИА Новости.
Как отметил российский посол во Франции Алексей Мешков, приветствуя гостей дипмиссии, в посольстве впервые проводят такое мероприятие. Дипломат выразил надежду, что собравшимся понравится идея, и вечер, посвященный древней традиции Руси, идущей ещ с дохристианских времен, получит продолжение.
По словам Мешкова, русскую Масленицу можно сопоставить с "жирным вторником" во Франции - последним днем карнавала, после которого для католиков начинается Великий пост.
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