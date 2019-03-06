|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Ставрополье в ДТП погибли шесть граждан Азербайджана
07:25
Фото: vk.me
Следственные органы Ставрополья возбудили уголовное дело по факту ДТП, унесшего жизни шести человек.
По данным ведомства, жертвами аварии с участием минивэна из Азербайджана стали граждане этого государства.
По данным представителей УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедии могло не случиться, если бы на этом участке трассы установили барьерные разделители. В ведомстве отметили, что речь идет о так называемой "сонной" аварии - предположительно, водитель мог потерять управление, уснув за рулем.
ЧП случилось на 252-м километре автотрассы Р-217 "Кавказ", и этот участок не входит в число потенциально опасных. Согласно официальной статистике, в течение последних одиннадцати месяцев здесь не происходило ни одного смертельное ДТП. Кроме того, в момент столкновения проезжая часть была достаточно чистой и сухой.
В ГИБДД сообщили, что трагедия случилась утром в среду в окрестностях Невинномысска. Установлено, что водитель грузовика допустил выезд на встречную полосу, где его машина врезалась в минивэн "Мерседес Вито", следовавший из Азербайджана в Москву.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|