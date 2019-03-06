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На востоке Афганистана застрелены 16 сотрудников строительной компании
6.3.2019 23:08
Фото: ykt.ru
Как передает информационное агентство Пажвак, жертвами инцидента стали шестнадцать человек.
Ранее были официально подтверждены сведения о трех погибших и шести пострадавших. Согласно уточненным данным, в результате нападения на офис строительной компании ранения получили девять человек.
ЧП случилось сегодня утром на территории афганской провинции Нангархар, которая расположена в восточной части страны. По словам местного губернатора, нападению подвергся офис частной строительной компании, расположенной неподалеку от аэропорта.
Отмечается, что сотрудники этой компании осуществляют строительные работы в аэропорту. Жертвами инцидента стали работники фирмы. Пятеро нападавших были ликвидированы прибывшими по сигналу о ЧП силовиками. Личность преступников устанавливается.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Пока сведений о мотивах нападавших не поступало. На месте происшествия продолжают работу силы безопасности.
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