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Во Франции скончалась беременная жена заключенного, напавшего на охранников
6.3.2019 18:23
Фото: livejournal.com
Скончалась супруга заключенного французской тюрьмы Conde-sur-Sarthe, передает телевизионный канал BFM. Беременная женщина была смертельно ранена во время штурма. Ранее стало известно о том, что спецназ был вынужден применить оружие. Во время операции по обезвреживанию террориста мужчина получил не очень серьезные ранения.
ЧП случилось утром во вторник, 5 марта, в департаменте Орн, который находится на северо-западе Франции. Когда к 27-летнему заключенному, отбывающему тридцатилетний срок в тюрьме Conde-sur-Sarthe, на очередной свидание пришла беременная жена, мужчина атаковал охранников. Он керамическим ножом нанес сотрудникам тюрьмы несколько ударов, сразу после чего забаррикадировался в комнате для свиданий, где в тот момент находилась и его супруга.
О подробностях спецоперации позже рассказал глава МВД Франции Кристоф Кастанер. По его словам, заключенный и его супруга были задержаны бойцами спецподразделения RAID. Они действовали мужественно и хладнокровно, продемонстрировав высокий уровень профессионализма, подчеркнул министр. Общая продолжительность штурма составила около часа.
Позже жена преступника, получившая несколько сквозных ранений, скончалась в больнице.
По данным французских СМИ, мужчина был приговорен к длительному сроку за целый ряд тяжких преступлений, в частности, похищение и убийство человека. Суд признал его виновным и в и публичном оправдании террористической деятельности. Как заявила глава Минюста Франции Николь Беллубе, прокомментировав инцидент, случившееся будет расследоваться как теракт.
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