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Вернувшаяся из Испании Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве
6.3.2019 17:20
Фото: condenast.ru
Журналистка была доставлена в больницу вскоре после того, как вернулась в Москву из Испании, передают российские СМИ.
За рубежом известная журналистка занималась вопросами, связанными со смертью ее супруга Игоря Малашенко.
По словам родственницы вдовы одного из основателей канала НТВ, сейчас Божена Рынска остается в больнице, под наблюдением высококомпетентных врачей. Нина Костикова отметила, что самочувствие журналистки по-прежнему не очень хорошее.
Напомним, несколько дней назад Рынска попала в больницу в Испании, но вскоре покинула клинику.
Ранее стало известно о том, что тело Игоря Малашенко доставят в Москву лишь после того, как будут готовы результаты полной токсикологической экспертизы. Проведение исследования назначил суд Андалусии, приняв решение о том, что отправка тела в РФ откладывается.
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