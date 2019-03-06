ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Таиланде бизнесмен ищет мужа для дочери, предлагая более $300 тысяч
В Таиланде бизнесмен ищет мужа для дочери, предлагая более $300 тысяч
На самом опасном пляже США пропал турист из Шотландии
На самом опасном пляже США пропал турист из Шотландии
Названы причины, по которым сон необходим людям и животным
Названы причины, по которым сон необходим людям и животным
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан СШАВ Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан США
В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
Во Франции скончалась беременная жена заключенного, напавшего на охранниковВо Франции скончалась беременная жена заключенного, напавшего на охранников
Вернувшаяся из Испании Божена Рынска экстренно госпитализирована в МосквеВернувшаяся из Испании Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве
Под Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкойПод Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Здравствуй, ВИЧ!Здравствуй, ВИЧ!
"Трансфер""Трансфер"
Блиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ruБлиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ru
Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Вернувшаяся из Испании Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве


6.3.2019 17:20
Вернувшаяся из Испании Божена Рынска экстренно госпитализирована в МосквеФото: condenast.ru

Журналистка была доставлена в больницу вскоре после того, как вернулась в Москву из Испании, передают российские СМИ.

За рубежом известная журналистка занималась вопросами, связанными со смертью ее супруга Игоря Малашенко.

По словам родственницы вдовы одного из основателей канала НТВ, сейчас Божена Рынска остается в больнице, под наблюдением высококомпетентных врачей. Нина Костикова отметила, что самочувствие журналистки по-прежнему не очень хорошее.

Напомним, несколько дней назад Рынска попала в больницу в Испании, но вскоре покинула клинику.

Ранее стало известно о том, что тело Игоря Малашенко доставят в Москву лишь после того, как будут готовы результаты полной токсикологической экспертизы. Проведение исследования назначил суд Андалусии, приняв решение о том, что отправка тела в РФ откладывается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 255

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Сын британки, погибшей от «Новичка», просит Путина о помощиСын британки, погибшей от «Новичка», просит Путина о помощи
В Приамурье привлекут к ответственности мать, на глазах которой жестоко избили годовалого сынаВ Приамурье привлекут к ответственности мать, на глазах которой жестоко избили годовалого сына
Названы самые распространенные редкие заболеванияНазваны самые распространенные редкие заболевания
В Таиланде бизнесмен ищет мужа для дочери, предлагая более $300 тысячВ Таиланде бизнесмен ищет мужа для дочери, предлагая более $300 тысяч
Во Франции скончалась беременная жена заключенного, напавшего на охранниковВо Франции скончалась беременная жена заключенного, напавшего на охранников

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 841


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru