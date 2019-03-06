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Под Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкой
6.3.2019 16:34
Фото: livejournal.com
Белорусские правоохранители задержали гражданина РФ, подозреваемого в похищении собственного ребенка.
Как рассказали в МВД Беларуси, мужчина находился в окрестностях Минска, где и был пойман.
Россиянин вместе с четырехлетней дочерью Евой, похищенной у матери, был задержан на территории агрогородка Сенница (Минский район). Как стало известно, Олег Гершман, 1978 года рождения, не был согласен с решением суда, по которому его маленькая дочь должна была остаться с матерью. Вердикт вынесли еще в 2016 году.
Летом прошлого года мужчина выкрал ребенка у матери, проживающей в Подмосковье, и скрылся в неизвестном направлении. Встревоженная мать сразу же обратилась в правоохранительные органы. Операцию по задержанию мужчины проводили сотрудники уголовного розыска УВД Минского облисполкома, отметили в ведомстве, добавив, что ребенок будет передан матери в самое ближайшее время.
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