Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Таиланде бизнесмен ищет мужа для дочери, предлагая более $300 тысяч

6.3.2019 12:32

Фото: overseasattractions.com



Тайский предприниматель предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов бат (около $314 тысяч) наличными мужчине, который сможет завоевать сердце его 26-летней дочери.



Как передает The Phuket News, помимо солидного денежного вознаграждения торговец дурианом обещает десять машин и долю в своем бизнесе.



Бизнесмен опубликовал объявление о поиске мужа для дочери в своем Facebook, уточняет газета. По словам предпринимателя, занимающегося торговлей дурианом, он готов отдать потенциальному зятю 10 миллионов бат, десять автомобилей и особняк. Кроме того, мужчина сможет управлять двумя рынками.



По словам отца, опасающегося что дочь скоро станет старой девой, она "хороша собой, с отличием закончила университет и получила степень магистра". Являясь младшим ребенком, она единственная, кто еще не устроил свою судьбу. Отмечается, что 26-летняя девушка с уважением отнеслась к инициативе отца.



Описывая качества, которые бы он хотел видеть в супруге дочери, бизнесмен подчеркивает, что мужчина вовсе не должен быть состоятельным или иметь хорошее образование. По словам предпринимателя, ему будет достаточно видеть, что претендент трудолюбив и любит свою супругу, а также уважает семью.



Автор: Злата Богатова

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