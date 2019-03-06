|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Таиланде бизнесмен ищет мужа для дочери, предлагая более $300 тысяч
6.3.2019 12:32
Фото: overseasattractions.com
Тайский предприниматель предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов бат (около $314 тысяч) наличными мужчине, который сможет завоевать сердце его 26-летней дочери.
Как передает The Phuket News, помимо солидного денежного вознаграждения торговец дурианом обещает десять машин и долю в своем бизнесе.
Бизнесмен опубликовал объявление о поиске мужа для дочери в своем Facebook, уточняет газета. По словам предпринимателя, занимающегося торговлей дурианом, он готов отдать потенциальному зятю 10 миллионов бат, десять автомобилей и особняк. Кроме того, мужчина сможет управлять двумя рынками.
По словам отца, опасающегося что дочь скоро станет старой девой, она "хороша собой, с отличием закончила университет и получила степень магистра". Являясь младшим ребенком, она единственная, кто еще не устроил свою судьбу. Отмечается, что 26-летняя девушка с уважением отнеслась к инициативе отца.
Описывая качества, которые бы он хотел видеть в супруге дочери, бизнесмен подчеркивает, что мужчина вовсе не должен быть состоятельным или иметь хорошее образование. По словам предпринимателя, ему будет достаточно видеть, что претендент трудолюбив и любит свою супругу, а также уважает семью.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|