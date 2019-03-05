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Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
08:26
Фото: spletnik.ru
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима. Как указано на сайте Генпрокуратуры страны, причиной этого стали систематические нарушения условий отбывания наказания.
Ранее в ведомстве опровергли сведения о похищении Каримовой, распространившиеся в СМИ.
Как указано в тексте официального сообщения, приговор по делу Гульнары Каримовой, 1972 года рождения, был вынесен 18 декабря 2017 года. Вердикт огласили в Ташкентском областном суде по уголовным делам. Согласно приговору, дочь первого узбекского президента осуждена на десять лет колонии.
Уже через полгода власти страны, "проявив гуманность и приняв во внимание обязательства", взятые на себя осужденной, по возмещению ущерба государству и возврату незаконно нажитых средств, вдвое сократили Каримовой срок. Стоит отметить, что место отбывания наказания она после вынесения приговора выбирала сама - ей было предписано не покидать дом дочери Иман, соблюдая при этом ряд ограничений. В частности, от нее требовалось полностью отказаться от средств связи и выхода в интернет, а также возмещать причиненный ею ущерб. Как оказалось, Гульнара Каримова многократно нарушала все эти пункты.
Напомним, осенью прошлого года в прессе появились сообщения о том, что Гульнара Каримова совершает международные авиаперелеты. Однако от официального представителя Генпрокуратуры республики стало известно, что дочь бывшего лидера государства "отбывает наказание в установленном порядке", отказавшись от предоставления какой-либо уточняющей информации.
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