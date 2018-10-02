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Гульнара Каримова продолжает отбывать наказание
08:58
Фото: spletnik.ru
Старшая дочь первого узбекского президента Ислама Каримова на сегодняшний продолжает отбывать наказание согласно приговору, который в 2015 году был вынесен судом.
Информация поступила от официального представителя Генпрокуратуры республики, отмечает РИА Новости.
В минувший понедельник, 1 октября в Instagram дочери Гульнары Каримовой появился фотоснимок посадочного талона пассажира рейса Стамбул - Лондон, датированный 29 сентября. В комментарии к Иман Каримова рассказала, что "мама теперь дома". На просьбу прокомментировать международные авиаперелеты Гульнары Каримовой в Генпрокуратуре лишь пояснили, что она в настоящее время "отбывает наказание в установленном порядке", отказавшись от предоставления какой-либо уточняющей информации.
Около трех лет назад дочь Ислама Каримова признали виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Согласно приговору, вынесенному в летом 2015 года, Гульнару Каримову осудили на пять лет ограничения свободы. Расследование уголовного дела по нескольким другим обвинениям продолжается по сей день.
Узбекский лидер Ислам Каримов скончался в сентябре 2016 года. Вскоре в прессе начали появляться публикации о том, что на его дочь Гульнару якобы было совершено покушение. Позднее сведений о гибели дочери Каримова были опровергнуты. В частности, швейцарский юрист Грегуар Манжа сообщил о том, что в конце 2016 года видел Гульнару Каримову в Ташкенте. По словам адвоката, она была вполне здорова, однако условия ее содержания международным нормам при этом не соответствовали.
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