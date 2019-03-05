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В Афганистане растет число жертв проливных дождей
5.3.2019 23:23
Фото: transkarpatia.net
По последним данным, в результате продолжающихся на юге Афганистана проливных дождей и спровоцированных ими паводков за последние дни погибли порядка шестидесяти человек. Как заявили в управлении по ликвидации стихийных бедствий страны, на текущий момент известно о 140 пострадавших.
Ранее местные власти подтвердили сведения о двадцати жертвах непогоды, десять человек числились без вести пропавшими.
По данным телевизионного канала Tolo News, наиболее сложная обстановка сложилась сейчас на территории провинций Забуль, Кандагар и Фарах. Экстренная помощь уже тысячам семей, которые проживают в пострадавших от стихии регионах.
В Управлении ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН) ранее сообщили о том, что во власти проливных дождей, не утихающих с начала марта, оказались не менее восьми провинций Афганистана. В результате разгула стихии серьезно пострадала инфраструктура, включая школы, мечети, дороги и мосты.
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