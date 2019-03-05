Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В британском Ланкашире пять человек задержаны после нападения с ножами в колледже

5.3.2019 21:35

Фото: datanews.ru



В Великобритании задержаны несколько молодых людей, причастных к инциденту в Колледже Раншо.



Как указано на официальном сайте полиции графства Ланкашир, ЧП случилось в одном из образовательных учреждений города Лейланд.



Сразу после того, как на пульт оперативных служб поступил анонимный сигнал о готовящемся вооруженном нападении, в учебное заведение были направлены сотрудники правоохранительных органов. Примерно в 10.40 по местному времени (13.40 по Москве) полицейские увидели, как в колледж пришла вооруженная ножами группа молодых людей.



Согласно имеющимся на этот час сведениям, в результате инцидента был ранен один человек. Со ссылкой на медиков уточняется, что угрозы жизни нет.



По мнению правоохранителей, речь идет о намеренной атаке. Мотивы нападавших выясняю специалисты в рамках начатого по факту ЧП расследования. Пока сведений о том, что могло стать причиной инцидента, не поступало.



Автор: Злата Богатова

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