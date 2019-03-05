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На Пхукете погибла 27-летняя туристка из России
5.3.2019 19:23
Фото: at.ua
Как передает издание The Phuket News, ЧП случилось сегодня ранним утром.
Женщину, приехавшую в Таиланд около недели назад, обнаружили рядом с отелем, где она проживала вместе с подругой.
В ходе начатого расследования выяснилось, что погибшая россиянка скорее всего вывалилась с балкона номера, расположенного на четвертом этаже. В полиции острова Пхукет рассказали, что молодую женщину обнаружили лежащей лицом вниз перед зданием гостиницы, которая находится на территории курортного района Патонг.
27-летнюю гражданку России сразу же доставили в больницу, где у нее диагностировали тяжелые травмы головы. Женщина скончалась вскоре после того, как ее привели в госпиталь.
Установлено, что россиянка прибыла на Пхукет 25 февраля вместе с подругой по имени Валентина. По словам этой женщины, накануне трагедии они проводили время на очень популярной у туристов улице Бангла Роуд, посещая расположенные там многочисленные бары и ночные клубы.
Вернувшись в номер, россиянки выпивали на балконе, вскоре после чего Валентина ушла спать. Подруга в тот момент оставалась на балконе. По словам Валентины, проснулась она от стука в дверь - ее разбудили сотрудники полиции, приехавшие к отелю после обнаружения тела.
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