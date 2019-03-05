Новости шоу-бизнеса

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Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» могут перенести на новый холст
5.3.2019 11:18
Фото: 8-poster.ru
После выставки в Русском музее произведение искусства будет направлено на реставрацию, сообщает агентство "Интерфакс".
Как отметила ведущий художник-реставратор учреждения Наталья Романова, на полотне есть ряд повреждений.
Незначительные повреждения картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи, представляющие собой царапины по краям, не представляют особой опасности. Поэтому на предстоящей экспозиции полотно будет представлено в неизменном виде. После окончания выставки картину направят в реставрационную мастерскую.
По словам реставратора, картина была повреждена, вероятно, когда похитители вынимали ее из рамы.
Как пояснила Наталья Романова, специалистам, помимо устранения повреждений, предстоит решить и ряд других задач. В частности, предполагается замена холста - творение Куинджи могут передублировать. Реставраторы считают, что это поможет обезопасить лицевую сторону картины.
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